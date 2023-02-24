В Мурманской области новый МРОТ составит более 40 тысяч рублей

С 1 января 2024 года МРОТ в России повысят на 18,5%. Фото: Даниил ОПАРИН

Обращаясь с посланием к Федеральному Собранию 21 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 января 2024 года МРОТ в России повысят на 18,5% - он составит 19242 рубля.

Как подсчитал глава фракции КПРФ в Мурманской областной думе Артур Попов, в Мурманской области минимальный размер оплаты труда будет составлять 44 256 рублей, учитывая северные надбавки и коэффициенты.

Сейчас МРОТ в Заполярье составляет около 37 тысяч рублей.

Напомним: губернатор Андрей Чибис прокомментировал послание Владимира Путина к Федеральному Собранию.

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