Губернатор Андрей Чибис поздравил северян с Днем защитника Отечества

Губернатор отметил, что в этом году праздник имеет особую, яркую окраску. Фото: скрин видео vk.com/chibis.andrey

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил северян с Днем защитника Отечества. Он отметил, что в этом году праздник имеет особую, яркую окраску и обратился к участникам СВО.

- Наши бойцы сегодня доблестно выполняют задачи специальной военной операции. Они обеспечивают стабильность и безопасность мира и защиту от ядерной войны. Тем, кто на передовой, я хочу пожелать удачи, воинской смекалки и, конечно же, победы. Вы для нас - настоящие герои, гордимся вами! - отметил глава региона.

Напомним: в День защитника Отечества в Мурманске прогремит праздничный салют.

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