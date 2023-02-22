Избивали три дня и привязывали к батарее. В Кандалакше компания северян замучила девушку до смерти

Приговор суда еще не вступил в законную силу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кандалакшский районный суд вынес приговор мужчине и двум девушкам, которые жестоко издевались над своей знакомой, что повлекло ее смерть.

Так, в январе 2020 года компания пьяных северян решила, что девушка причастна к краже мобильных телефонов, а также виновата в потере ключей от квартиры, где они распивали алкоголь. В течение трех дней они избивали ее, издеваясь над ней, привязывая к батарее.

- Девушка лишилась возможности свободно передвигаться, покинуть квартиру, обратиться за помощью в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе суда.

Одна из злоумышленниц получила наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, вторая - 10 лет колонии. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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