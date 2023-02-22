Мурманскстат составил портрет мужчин Мурманской области

29% северных мужчин имеют высшее образование, среднее профессиональное – 46%, среднее общее – 16%. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В преддверии Дня защитника Отечества специалисты Мурманскстата составили сборный портрет мужчин, проживающих в Мурманской области. Всего в регионе на дату переписи (1 октября 2021 года) насчитывалось 314,9 тысячи мужчин, что составляет 47% от общей численности постоянного населения региона.

- Среди молодых людей в возрасте до 40 лет преобладают мужчины. Начиная с 40-летнего возраста, лидируют дамы. Средний возраст мужчин – 36,9 года, причем для горожан этот показатель составил 37,2 года, а для жителей деревень – 32,5 года, - отметили в ведомстве.

Также в Заполярье насчитывается 178 мужчин-долгожителей, которые достигли 90-летнего возраста.

29% северных мужчин имеют высшее образование, среднее профессиональное – 46%, среднее общее – 16%. Среди них - 442 кандидата и 108 докторов наук.

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