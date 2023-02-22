В Мурманске 57-летний дворник ушел на работу и пропал

Местонахождение мужчины не известно. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске пропал 57-летний дворник. Олег Максимов ушел из дома (улица Хлобыстова, 28/1) 20 февраля около 6.30, отправившись на работу. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 172 сантиметра, спортивного телосложения, волосы седые. Был одет в темно-синий рабочий костюм.

Тех, кто может помочь с поисками мужчины, просят обратиться в полицию по номерам: 02 или 102 либо в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8 911 311 70 20.

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