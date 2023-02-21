В центре Мурманска с пятиэтажного дома рухнула часть карниза

В центре Мурманска обрушилась часть карниза пятиэтажного дома. Фото: АиФ на Мурмане

В центре Мурманска обрушилась часть карниза пятиэтажного дома. Инцидент произошел на улице Дзержинского, 2/33. Повезло, что обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел на улице Дзержинского, 2/33. Фото: АиФ на Мурмане

- «АиФ-Мурманск» обратилась в диспетчерскую службу, обслуживающую дом по этому адресу, однако специалист сообщила, что подобные заявки они не принимают, - сообщает издание.

Напомним: в Мурманске оштрафовали директоров пяти управляющих компаний.

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