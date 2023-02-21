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НовостиОбщество21 февраля 2023 12:33

Житель Коми устроил скандал в баре Мурманска

Мужчина размахивал руками и выражался матом
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Вечером росгвардейцам поступил тревожный сигнал из мурманского бара, что находится на улице Коминтерна.

Вечером росгвардейцам поступил тревожный сигнал из мурманского бара, что находится на улице Коминтерна.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером росгвардейцам поступил тревожный сигнал из мурманского бара, что находится на улице Коминтерна. Оказалось, что в заведение пришел мужчина, который беспочвенно закатил там скандал.

- Неадекватное поведение сопровождалось размахиванием рук и матами в адрес персонала и посетителей. На замечания дебошир не реагировал и уходить не собирался, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

Буйного мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о привлечении 35-летнего жителя Республики Коми к административной ответственности.

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