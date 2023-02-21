Житель Коми устроил скандал в баре Мурманска

Вечером росгвардейцам поступил тревожный сигнал из мурманского бара, что находится на улице Коминтерна. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером росгвардейцам поступил тревожный сигнал из мурманского бара, что находится на улице Коминтерна. Оказалось, что в заведение пришел мужчина, который беспочвенно закатил там скандал.

- Неадекватное поведение сопровождалось размахиванием рук и матами в адрес персонала и посетителей. На замечания дебошир не реагировал и уходить не собирался, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

Буйного мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о привлечении 35-летнего жителя Республики Коми к административной ответственности.

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