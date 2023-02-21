Самое холодное место за сутки назвали в Мурманской области

Мурманск охладился только до -17 градусов. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманскую область пришли крепкие морозы. В паблике «Погода в Мурманске» (12+) рассказали о минимальных отметках по температуре воздуха, которые достигли города за минувшую ночь.

Так, самым холодным местом стало село Каневка в Ловозерском районе. Там столбик термометра опустится до -30,5 градусов.

Также наиболее низкие температуры наблюдались в Янискоски (-29.1), Верховье Лотты (-27.7), Ловозере (-26.7) и мурманском аэропорте (-26.4).

Мурманск охладился только до -17 градусов.

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