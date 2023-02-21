Житель Ковдора украл у 86-летней матери пенсию, пока та была в больнице

86-летняя жительница Ковдора осталась без своих сбережений из-за приемного сына. Фото: Антон ЗАБИРОВ

86-летняя жительница Ковдора осталась без своих сбережений из-за приемного сына. Мужчина похитил у матери 105 тысяч рублей, пока пенсионерка была в больнице.

- Вернувшись домой, женщина обнаружила пропажу 60 тысяч рублей, хранившихся в фотоальбоме, а затем заметила, что с ее банковской карты пропало еще 45 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Ранее судимого мужчину, 1971 года рождения, задержали. Тот рассказал полицейским, что живет в одной квартире с приемной матерью и знает, что пенсию она полностью не тратит. Воспользовавшись отсутствием женщины, он нашел припрятанные деньги и несколько дней тратил их на продукты и алкоголь.

В отношении северянина возбуждены уголовное дела п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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