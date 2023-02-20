1 марта в Мурманске будут звучать сирены

Проверку проводят для оценки готовности аппаратуры, каналов связи, исправности оборудования к оповещению населения о кризисных ситуациях мирного и военного времени. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманска предупреждают о проверке средств оповещения Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО). Сирены будут звучать 1 марта, сообщает администрации города.

Проверку проводят для оценки готовности аппаратуры, каналов связи, исправности оборудования к оповещению населения о кризисных ситуациях мирного и военного времени.

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