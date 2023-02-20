Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 13:32

1 марта в Мурманске будут звучать сирены

Запланирована проверка РАСЦО
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Проверку проводят для оценки готовности аппаратуры, каналов связи, исправности оборудования к оповещению населения о кризисных ситуациях мирного и военного времени.

Проверку проводят для оценки готовности аппаратуры, каналов связи, исправности оборудования к оповещению населения о кризисных ситуациях мирного и военного времени.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманска предупреждают о проверке средств оповещения Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО). Сирены будут звучать 1 марта, сообщает администрации города.

Проверку проводят для оценки готовности аппаратуры, каналов связи, исправности оборудования к оповещению населения о кризисных ситуациях мирного и военного времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru