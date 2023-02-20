1 марта в Мурманске будут звучать сирены

Проверку проводят для оценки готовности аппаратуры, каналов связи, исправности оборудования к оповещению населения о кризисных ситуациях мирного и военного времени.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Жителей Мурманска предупреждают о проверке средств оповещения Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО). Сирены будут звучать 1 марта, сообщает администрации города.
Проверку проводят для оценки готовности аппаратуры, каналов связи, исправности оборудования к оповещению населения о кризисных ситуациях мирного и военного времени.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru