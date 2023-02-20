В Североморске вдове и сыновьям погибшего участника СВО передали Звезду Героя РФ

Во время боя с превосходящими силами противника военнослужащий уничтожил два танка и 18 боевиков. Фото: gov-murman.ru

Вдове и сыновьям старшего прапорщика отдельной арктической мотострелковый бригады Северного флота Дениса Васильченко, который погиб в ходе СВО, передали Золотую Звезду Героя России. Мероприятие прошло в Североморске.

В церемонии награждения принял участие губернатор региона Андрей Чибис.

- Подвиг вашего отца неоценим, Денис Сергеевич навечно вписан в историю нашей страны. Ваш муж и отец прожил эту жизнь достойно, и погиб, защищая Родину. Мы все им гордимся и будем гордиться. Огромное спасибо за надежный тыл, настоящую семью, за воспитание таких ребят, которые пошли по стопам отца, – обратился губернатор к родным погибшего военнослужащего.

Иван, старший сын прапорщика, служил в морской пехоте Черноморского флота. Он намерен продолжить дело своего отца и уже переведен в соединение, в котором служил Денис Васильченко. Младший сын Александр является курсантом Рязанского гвардейского воздушно-десантного командного училища.

Военнослужащий был награжден посмертно. Во время боя с превосходящими силами противника он уничтожил два танка и 18 боевиков, его позицию практически в упор расстрелял танк ВСУ. От полученных ран скончался.

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