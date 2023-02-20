С мурманских поездов сняли пассажиров за пьянство

С нескольких мурманских поездов сотрудники транспортной полиции сняли пьяных пассажиров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С нескольких мурманских поездов сотрудники транспортной полиции сняли пьяных пассажиров.

Так, наряд полиции потребовался на станции Кемь. От проводника и пассажиров поезда «Ярославль - Мурманск» поступили жалобы на 35-летнего жителя Республики Коми, который стал вести себя неадекватно после употребления спиртного.

Аналогичное нарушение пресекли в поезде «Мурманск - Санкт-Петербург», где 48-летний мурманчанин в пути следования нарушал общественный порядок.

- Также по прибытии пассажирского поезда «Мурманск - Санкт-Петербург» на станцию Петрозаводск, стражи магистралей задержали пассажиров из Мурманской области, которые были пьяными, - сообщили в УМВД на транспорте по Северо-Западу.

Всех нарушителей сняли с поездов, в отношении них составлены административные материалы по статье 20.21 КоАП РФ. Им грозит арест до 15 суток.

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