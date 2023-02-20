Команда КВН из Мурманской области прошла в четверть финал Высшей лиги

Регион занял третье место в 1/8 финала. Фото: kvn.ru

Команда КВН от Мурманской области прошла в четверть финал Высшей лиги КВН сезона 2023 года, сообщает комитет молодежной политики региона.

Заполярная «Сборная поселка А» приняла участие в игре 1/8 финала, заняв третье место в общем зачете и набрав 10,7 баллов.

Соперниками северян были такие команды, как «Донецкий кряж» (г. Донецк), «Сборная МАИ» (Москва), «Флэш-рояль» (Ростов-на-Дону) и «Пал Палыч» (Хабаровск).

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