Житель Сафоново до смерти забил женщину из-за оскорблений в его адрес

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы. Фото: vk.com/sumurm

41-летний житель Сафоново избил свою собутыльницу до смерти. Мужчина обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Преступление произошло 15 ноября прошлого года, когда мужчина вместе со своей 45-летней знакомой распивали алкоголь в квартире дома на улице Преображенского.

- Женщина оскорбила злоумышленника, вспыхнула ссора. Разозленный северянин ударил приятельницу по голове и телу, от чего она скончалась на месте происшествия, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Евгений Ребров.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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