Алексей Чекунков во время визита в Мурманскую область: «Здесь создается будущая экономика России»

Встреча состоялась на базе Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

17 февраля в Мурманской области проходит первое заседание рабочей группы Госсовета по вопросам Арктики с участием министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекунков. Встреча состоялась на базе Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке.

— Здесь создается будущая экономика России, создается история. Готовится к отправке плавучий завод с планом произвести первый сжиженный природный газ уже в этом году. Мы понимаем ради чего мы раскатываем Северный морской путь Мы целимся на 80 миллионов тонн в 2024 году и на 200 миллионов тонн в 2030 году, - отметил Алексей Чекунков.

По его словам, за 20 лет произведенные в Белокаменке изделия принесут доход, в том числе в бюджет страны, в размере 200 миллиардов долларов.

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