Двое рыбаков пропали без вести в Баренцевом море после переворачивания катера

Катер рыбаков перевернулся. Фото: Иван МАКЕЕВ

14 февраля в сети появилась информация, что на рыбалке пропали двое жителей Мурманской области.

- Два человека вышли из бухты Кут на катере «Буревестник 630». 11 февраля в 17.00 их видели в районе Гранитного. Должны были вернуться в 12 часов ночи. Связи до сих пор нет с ними, - сообщили близкие в паблике «Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове» (12+).

Родственники мужчин пытались искать их самостоятельно и вышли к Восточному Кильдину, однако безуспешно. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации, морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

- Установлено, что вблизи Полярного двое мужчин отправились в направлении бухты Кислая на рыбалку. В результате нарушения лицом, управлявшим судном, установленных правил пользования судами на водных объектах, произошло опрокидывание катера. Мужчины 1982 и 1991 годов рождения оказались в воде и пропали без вести, - сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте Западного МСУТ СК России. Поиски северян продолжаются.

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