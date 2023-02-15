Благодаря Мурманской таможне федеральный бюджет пополнился на 52 миллиона рублей

Всего было возбуждено 1 232 административных и 49 уголовных дел. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году в федеральный бюджет благодаря работе Мурманской таможни поступило 52 миллиона рублей, в том числе 23 миллиона в виде штрафов. Всего было возбуждено 1 232 административных и 49 уголовных дел.

- Уголовные дела возбуждались либо в отношении конкретного лица, либо по факту. В основном это неуплата таможенных пошлин и налогов в значительных размерах, а также незаконное перемещение психотропных и наркотических веществ через границу РФ, — сообщил «АиФ–Мурманск» и.о. начальника Мурманской таможни, полковник таможенной службы Александр Романов.

Напомним: в Мурманской области за год выросло количество машин, которые ввезли в регион из других стран. Так, если в 2021-м таких авто зафиксировали четыре, то в 2022-м уже 13. Чаще всего северяне приобретают транспорт в Республике Беларусь, а также в Казахстане и Европе.

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