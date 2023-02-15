В 2022 году в Мурманскую область ввезли 13 машин из других стран

В Мурманской области за год выросло количество машин, которые ввезли в регион из других стран. Фото: Виктор ПЕТРОВ

В Мурманской области за год выросло количество машин, которые ввезли в регион из других стран. Так, если в 2021-м таких авто зафиксировали четыре, то в 2022-м уже 13. Чаще всего северяне приобретают транспорт в Республике Беларусь, а также в Казахстане и Европе.

- Если иномарку ввозят из Казахстана, это Таможенный союз, потребуются подтверждающие документы об уплате пошлины, мы взимаем утилизационный сбор и все. Что касается автомобилей, ввезенных из Европы, пакет документов мы оформляем в течение одного дня, - цитирует «АиФ-Мурманск» и.о. начальника Мурманской таможни, полковник таможенной службы Александра Романова.

Во время новогодних праздников через таможенные посты на сухопутном участке границы в Мурманской области проследовало 2714 человек, 1062 единицы транспорта, 49 морских судов. Сотрудники таможни зафиксировали 13 административных правонарушений.

Напомним: в Мурманске Госавтоинспекция ищет сразу двух водителей, которые устроили по городу опасные катания. Один прокатил девушка на матрасе, другой - на сноуборде.

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