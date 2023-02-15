Перед поездкой был здоров. Веткомитет Мурманской области выяснит, почему погиб увезенный из Кузомени жеребец

В декабре 2022 года из Кузомени в Калужскую область перевезли троих жеребцов, которые входили в состав дикого табуна. Фото: vk.com/mustangipomory

В декабре 2022 года из Кузомени в Калужскую область перевезли троих жеребцов, которые входили в состав дикого табуна. На днях стало известно, что одно из животных погибло. Веткомитет Мурманской области сделал запрос к коллегам в Калужской области, чтобы узнать обстоятельства смерти жеребца.

- К лошадям, обитающим в Кузомени, применяются требования гражданского законодательства об имуществе. Лошади якутской породы были завезены в конце 80-х годов в колхоз «Беломорский рыбак», затем впоследствии были отпущены на самовыпас и брошены. Таким образом, в соответствии с ГК РФ лошади являются безнадзорным или пригульным скотом, - пояснили в заполярном веткомитете. - Хозяйству в Калужской области, лошади переданы муниципальными властями законно и официально.

Обследование жеребцов перед транспортировкой показало, что они были здоровы. В другой регион их увезли для участия в проекте по восстановлению породы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru