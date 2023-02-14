Жителей Мурманской области приглашают на Зимние саамские игры в Енском

Завершатся мероприятия Костром единения, который проведет саамский нойд. Фото: Сельский Дом Культуры п. Ёнский

Северян приглашают посетить Зимние саамские игры, посвященные Международному дню саами. Праздник состоится в Енском 18 февраля, на площади у сельского Дома культуры.

Гостей ждет концерт сольных исполнителей и фольклорных коллективов Заполярья, молодежные командные соревнования: бег на снегоступах, забег на охотничьих лыжах, метание аркана, прыжки через нарты, стрельба из арбалета.

- На центральной площади поселка будет работать выставка-ярмарка, на которой будут представлены изделия из меха, кожи, кости и рога, сувенирная продукция, блюда национальной кухни, домашняя выпечка и многое другое. А в сельском ДК проведут мастер-классы по изготовлению саамских сувениров, - сообщили в министерстве внутренней политики региона.

Завершатся мероприятия Костром единения, который проведет саамский нойд.

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