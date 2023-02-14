Житель Мончегорска из-за плохого настроения избивал незнакомых женщин

В Мончегорске задержали 27-летнего местного жителя, который поднимал себе настроение тем, что нападал на прохожих и избивал их. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мончегорске задержали 27-летнего местного жителя, который поднимал себе настроение тем, что нападал на прохожих и избивал их. В качестве своих жертв он выбирал пожилых северянок старше 50 лет, потому что они не могли дать ему отпор.

Напомним: об одном таком нападении стало известно 4 февраля, когда северянин избил 62-летнюю женщину на улице Кирова. Информация об этом попала в соцсети. Врачи диагностировали у пострадавшей кровоподтеки на лице и ногах.

После стало известно, что от действий мужчины пострадали еще как минимум две женщины: 52 и 54 лет. К ним злоумышленник подбегал сзади, наносил удары и убегал.

- Ранее задержанный мончегорец не был судим. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что побоями вымещал злость, накопившуюся из-за плохого настроения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В отношении северянина возбудили уголовное дело о побоях, также он направлен в специализированное медицинское учреждение, где станет известно, есть ли у мужчины отклонения в психике.

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