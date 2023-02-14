В Мурманске водители устроили драку с применением перцового баллончика из-за парковочного места

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в УМВД по Мурманской области. Фото: Скриншот видео / vk.com/murmansk_dtp

Конфликт двух водителей в Мурманске у дома №146 на проспекте Кольском записал видеорегистратор.

Один из мужчин поставил свою машину на свободное парковочное место, но приехал другой северянин и стал требовать переставить авто, так как это «его» место. На это первый водитель стал требовать показать документы на покупку или аренду земли.

Решить мирно этот вопрос не удалось. Один мужчина взял лопату и стал кидать снег на машину соперника, на что тот вышел из салона и распылил в лицо обидчику перцовый баллончик. А после не раз это повторил.

- Очередной феодал решил, что это место его. Теперь будет разбирательство в суде за порчу имущества и нападение с применением орудия! - написал один из водителей в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в УМВД по Мурманской области.

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