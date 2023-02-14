Люблю грозу в... середине февраля. В Мурманской области сверкали зимние молнии

Грозу лучше всего было видно в Снежногорске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 13 февраля Мурманскую область накрыла непогода: ветер в порывах до 27 м/с и снегопад. Также вечер понедельника отметился зимней грозой, вспышки молний могли наблюдать жители Снежногорска.

- В 21 час в Снежногорске довольно мощное кучево-дождевое облако дало одиночную грозу. До Мурманска это облако уже долетело в ослабевшем состоянии, посыпав нас с 21.20 до 21.30 зарядом из снежной крупы и снега, - сообщил паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Напомним: 7 февраля в Мурманске прошел ледяной дождь.

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