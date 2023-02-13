В Мурманске состоится презентация книги «Хибины. Природа и человек» и мастер-класс для гидов

В Мурманской областной научной библиотеке пройдет презентация книги «Хибины. Природа и человек». Фото: pabgi.ru
Презентация книги «Хибины. Природа и человек» и мастер-класс для гидов и представителей турсообщества «Апатиты, которые вы не знаете» пройдут в Мурманской областной научной библиотеке.
Авторы издания - геологи, ботаники, зоологи, краеведы, природоохранники - собрали наиболее современные и полные сведения о природе и истории Хибинских гор.
- Из книги можно будет узнать, почему у Хибин не могло быть острых вершин, отчего минерал апатит называют обманщиком, почему в этих горах так много рек и ручьев, какая хибинская река самая длинная и многое другое, - сообщает комитет по туризму Мурманской области.
Затем состоится мастер-класс, на котором собравшимся расскажут, возможно ли в Апатитах проводить полноценные экскурсии и чем можно удивить путешественников.
Мероприятие пройдет 18 февраля.
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