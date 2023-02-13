В Мурманске состоится презентация книги «Хибины. Природа и человек» и мастер-класс для гидов

В Мурманской областной научной библиотеке пройдет презентация книги «Хибины. Природа и человек». Фото: pabgi.ru

Презентация книги «Хибины. Природа и человек» и мастер-класс для гидов и представителей турсообщества «Апатиты, которые вы не знаете» пройдут в Мурманской областной научной библиотеке.

Авторы издания - геологи, ботаники, зоологи, краеведы, природоохранники - собрали наиболее современные и полные сведения о природе и истории Хибинских гор.

- Из книги можно будет узнать, почему у Хибин не могло быть острых вершин, отчего минерал апатит называют обманщиком, почему в этих горах так много рек и ручьев, какая хибинская река самая длинная и многое другое, - сообщает комитет по туризму Мурманской области.

Затем состоится мастер-класс, на котором собравшимся расскажут, возможно ли в Апатитах проводить полноценные экскурсии и чем можно удивить путешественников.

Мероприятие пройдет 18 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru