Мурманская область заняла 35 место в рейтинге регионов по качеству жизни

На последних строчках расположились Ингушетия и Тыва. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область оказалась на 35-м месте в рейтинге российских регионов по качеству жизни. Исследование проводили «РИА Новости».

Рейтинг составлялся на основе 67 показателей, оценивающих фактическое состояние условий жизни и ситуации в социальной сфере. Так, учитывались уровень доходов населения, занятость, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экология, здоровье населения и уровень образования, уровень экономического развития и другие факторы.

В 2021 год рейтинговое место Заполярья было 38-е, за год регион поднялся на три строчки вверх, набрав 52,5 балла.

Первые места по качеству жизни - у Москвы и Санкт-Петербурга. На последних строчках расположились Ингушетия и Тыва.

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