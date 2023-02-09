В ЗАТО Островном к людям вышла росомаха

Жители ЗАТО Островной поделились редкими кадрами - к людям вышла росомаха. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жители ЗАТО Островной поделились редкими кадрами - к людям вышла росомаха. Хищника сняли на видео.

Зверь, мало обращая внимание на северян, походил среди различных вещей у причала, а затем убежал. К слову, на глаза людям росомаха старается не показываться из-за своей осторожной натуры.

Ранее о росомахе вблизи жилых домов сообщали апатитчане. Однако как рассказали «КП»-Мурманск» в минприроды Мурманской области, сообщения о хищнике к специалистам от местных жителей не поступали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru