Трех бывших сотрудников ГТРК «Мурман» осудили за злоупотребление полномочиями

Двое из обвиняемых признали свою вину. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Октябрьский районный суд Мурманска вынес приговор трем бывшим сотрудникам ГТРК «Мурман», которым вменяли ч.1 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Согласно обвинению, шесть лет - с 2015 по 2021 годы - на подконтрольный им счет перечислялись деньги за изготовление видеоматериалов. Всего таким образом мимо телеканала ушло почти 20 миллионов рублей.

- Неправомерные действия подсудимых не позволили эффективно достигать уставных целей и задач организации, улучшать материально-техническую базу за счет непоступивших средств, не позволяли реализовывать права в отношении имущества, приобретенного ООО, повысить фонд оплаты труда сотрудников Филиала, применять к ним стимулирующие выплаты и не допустить отток квалифицированных работников. Кроме того, указанные неправомерные действия подсудимых причинили существенный ущерб деловой репутации ВГТРК, поскольку умаляли авторитет данной организации, привели к утрате доверия контрагентов Филиала и формированию негативного мнения, - сообщили в пресс-службе суда.

Двое из обвиняемых признали свою вину. Все трое участников процесса получили условный срок: по 2 и 2,6 года, с испытательным сроком на года и два соответственно.

Также экс-сотрудники ВГТРК должны будут возместить причиненный вред в размере 8,3 миллиона рублей, ранее они уже добровольно возместили часть ущерба.

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