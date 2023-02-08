«Он, бедняга, о помощи просит». В Териберке туристы стали свидетелями охоты косаток на тюленя

Тюлень из последних сил пытался забраться на борт, чтобы спастись от преследователей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Уже который месяц в Териберке можно наблюдать красавцев-китов, в том числе косаток, которых называют китами-убийцами. Почему именно так, на днях своими глазами увидели туристы: косатки прямо рядом с судами охотились на тюленя.

Сначала гости с восторгом и криками наблюдали, как киты буквально выскакивают из воды. Но потом, когда раненый тюлень прибился к борту судна, радость сменилась грустью.

- Он помощи у нас просит! - отметили гости.

Тюлень же из последних сил пытался забраться на борт, чтобы спастись от преследователей.

Как сообщает паблик «"Моя Териберка" | интернет-газета» (12+), животному все же удалось сбежать от косаток.

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