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НовостиДом. Семья8 февраля 2023 7:54

«Он, бедняга, о помощи просит». В Териберке туристы стали свидетелями охоты косаток на тюленя

В Териберке туристы стали свидетелями охоты косаток на тюленя
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Тюлень из последних сил пытался забраться на борт, чтобы спастись от преследователей.

Тюлень из последних сил пытался забраться на борт, чтобы спастись от преследователей.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Уже который месяц в Териберке можно наблюдать красавцев-китов, в том числе косаток, которых называют китами-убийцами. Почему именно так, на днях своими глазами увидели туристы: косатки прямо рядом с судами охотились на тюленя.

Сначала гости с восторгом и криками наблюдали, как киты буквально выскакивают из воды. Но потом, когда раненый тюлень прибился к борту судна, радость сменилась грустью.

- Он помощи у нас просит! - отметили гости.

Тюлень же из последних сил пытался забраться на борт, чтобы спастись от преследователей.

Как сообщает паблик «"Моя Териберка" | интернет-газета» (12+), животному все же удалось сбежать от косаток.

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