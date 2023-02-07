Участники «Школы журналистики» увидели работу Мурманского морского торгового порта изнутри

Знакомство с портом началось с музея АО «ММТП» и скверов рядом с морским вокзалом. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Участники «Школы юного журналиста "Первый шаг"», который «Комсомольская правда»-Мурманск» реализует при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, провели практическое занятие в Мурманском морском торговом порту. В том числе, начинающие журналисты посетили музей АО «ММТП» и прогулялись по скверам рядом с морским вокзалом, реконструированным силами портовиков, прошли вводный инструктаж по правилам техники безопасности, и изнутри увидели, как работает одно из крупнейших предприятий Заполярья.

Начинающие журналисты смогли попробовать себя на обучающих тренажерах. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Они оценили красоту мурманских причалов и масштаб огромных судов, которые из-за своих размеров не могут пройти Суэцкий канал, но проходят глубоководный Кольский залив. Впрочем, журналисты должны не только смотреть, но и погружаться в процесс. Поэтому участники «Школы журналистики» посетили учебный центр, в котором сотрудники ММТП отрабатывают навыки работы на спецтехнике. И смогли попробовать себя в роли водителя погрузчика или крановщика.

Еще одной важной точкой экскурсии стала экологическая диспетчерская, в которой пристально следят за всеми процессами не только ММТП, но и… небесной канцелярии. Исходя из этих данных оперативно корректируется деятельность предприятия. Помимо этого начинающие журналисты узнали об истории создания торгового порта, судьбе его основателя Валериана Ляхницкого, работе ММТП в годы революции, интервенции и Великой Отечественной войны.

Участники экскурсии оценили красоту мурманских причалов и масштаб огромных судов. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Все впечатления о практике лягут в основу текстов ребят.

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