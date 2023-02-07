В Мончегорске произошло массовое ДТП с участием «скорой»

В ДТП обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/monchegorsk

В Мончегорске 7 февраля произошла авария с участием «скорой».

- На перекрестке проспекта Металлургов и улицы Новопроложенная водитель скорой помощи, двигаясь на запрещающий сигнал светофора (с включенными проблесковыми маячками), столкнулся с автомобилями Skoda и Volvo, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

В ДТП обошлось без пострадавших, транспорт получил механические повреждения. Обстоятельства происшествия уточняются.

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