В Мончегорске произошло массовое ДТП с участием «скорой»

В ДТП обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/monchegorsk
В Мончегорске 7 февраля произошла авария с участием «скорой».
- На перекрестке проспекта Металлургов и улицы Новопроложенная водитель скорой помощи, двигаясь на запрещающий сигнал светофора (с включенными проблесковыми маячками), столкнулся с автомобилями Skoda и Volvo, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.
В ДТП обошлось без пострадавших, транспорт получил механические повреждения. Обстоятельства происшествия уточняются.
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