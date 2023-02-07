Автомобилист помог сотрудникам ДПС поймать пьяного водителя снегохода под Североморском

Молодой человек помог инспекторам ДПС. Фото: УМВД по Мурманской области

Ночью на автоподъезде к Североморску сотрудники ДПС заметили снегоход, водитель которого создавал аварийные ситуации. Остановить нарушителя, который ускорился при приближении полицейских, помог мужчина на Volkswagen Polo.

- Водитель опередил снегоход и, притормозив перед ним, вынудил транспорт прижаться к дорожному ограждению и остановиться. В этот момент автомобиль наряда ДПС блокировал движение сзади, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

45-летний нарушитель не захотел проходить освидетельствование на месте, поэтому его доставили медучреждение, где выяснилось, что мужчина пьян. В отношении него составили административный материал, северянина заключили под арест на 10 дней.

А 24-летнего автомобилиста который помог инспекторам ДПС, разыскали сотрудники Североморской госавтоинспекции и в торжественной обстановке выразили молодому человеку благодарность.

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