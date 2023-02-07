В гипермаркете Мурманска задержали любителя сладкого и вора нательного белья

В отношении мужчин проводятся проверки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В мурманском гипермаркете несколько раз за день сработала тревожная сигнализация. Для выяснения причин на место происшествия выезжали сотрудники Росгвардии региона.

Так, один из посетителей магазина решил украсть сладости. Он взял с полки упаковку с кондитерскими изделиями и спрятал ее в своей куртке, после чего решил уйти, минуя кассы. 32-летнего мурманчанина задержали и доставили в отдел полиции.

- Аналогичный случай произошел вечером того же дня. 47-летний мужчина, находясь в отделе с галантереей, взял с прилавка нательное белье и положил его в свою сумку. На выходе из гипермаркета его остановили, а затем росгвардейцы доставили злоумышленника в полицию, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчин проводятся проверки.

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