2 815 жителей Мурманской области получили в 2022 году звание «Ветеран труда»

В 2022 году 2 815 жителям Мурманской области присвоили звание «Ветеран труда». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году 2 815 жителям Мурманской области присвоили звание «Ветеран труда». Всего в Заполярье насчитывается 82 995 человек, которые имеют такое звание с федеральным статусом.

- Для присвоение звания нужно обязательно иметь госнаграду или ведомственный знак отличия за заслуги в труде и продолжительную работу не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности или отрасли экономики, - сообщили в минтруда региона.

Также важен трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии. Не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет.

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