В Мурманске из-за аварии на трубопроводе остались без воды жилые дома, школа и детсад

Аварию устраняют. Фото: vk.com/vodokanal51

В Ленинском округе Мурманска произошло повреждение транзитного трубопровода, из-за чего 10 жилых домов, а также школа и детский сад остались без холодной воды.

С 02.30 7 февраля отключено холодное водоснабжение на улице Сивко, 3 и на улице Ростинской, 4 (ДОУ № 38). Утром была установлена бочка с питьевой водой.

Кроме того, с 06.25 холодной воды нет по следующим адресам: проспект Героев-североморцев, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61/21, улица Хлобыстова, 25, улица Гаджиева, 6а (школа № 11), 2/47.

- Бочка с питьевой водой на проспекте Героев-североморцев на месте. Но стараемся, чтобы люди быстрее смогли получить воду из-под крана. Оперативно приступили к работам, - сообщили в Мурманскводоканале.

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