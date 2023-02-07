Понаблюдать за белочками и злоумышленниками. В Мурманской области растет популярность услуги «Умный дом» от «Ростелекома»

Дом Ольги Ивановой первым в «Юркино» оснастили камерами наружного видеонаблюдения. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Все больше северян задумывается о жизни в частном доме или приобретении такого для отдыха в свободное время. Пандемия коронавируса при всех своих очевидных минусах все же показала, что многие могут работать и удаленно, наслаждаясь жизнью за городом. И чтобы эту идиллию ничего не портило, многие выводят безопасность на новый уровень благодаря современным технологиям.

- В каждой двадцатой семье в Мурманской области есть видеонаблюдение от нашей компании, - рассказывает руководитель отдела продаж Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Татьяна Обрядина. – Спрос на такую услугу растет, в том числе и потому, что идет прокладка оптоволоконного кабеля в частный сектор, повышается скорость интернета и появляется возможность потреблять больше трафика.

Семья Ольги Ивановой стала одной из первых в СОНТ «Юркино», кто стал пользоваться услугами «Умного дома». Северянка с улыбкой признается, что просматривать записи с камер наблюдения (а их на придомовой территории установлено две) стало ежедневным развлечением.

Камеры выдерживают морозы до -40. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Знаете, это очень увлекательно. У нас в Юркино есть много живности: белочки приходят, птички прилетают, может собака соседская забежать, но она очень дружелюбная. Так интересно за ними наблюдать, ведь вживую редко это можно увидеть – животные пугаются людей. А так можно даже клип сделать – есть такая услуга у «Ростелекома», чтобы сохранить фрагмент видео, - поясняет Ольга Петровна.

Впрочем, у «Умного дома» есть много полезных функций, ведь его разрабатывали, в первую очередь, ради безопасности. Так, в прошлом году по соседству с Ивановыми загорелся дом. Благодаря системе наружного видеонаблюдения удалось установить точное время, когда огонь стало видно снаружи, фрагмент записи передали правоохранительным органам.

- Видеонаблюдение дает северянам чувство безопасности, ведь хочется знать, что с домом все в порядке, например, когда уезжаешь на работу или сдаешь его в аренду. В последнее время камеры стали активно ставить в зоне мангала и открытого огня, чтобы можно было увидеть опасность. В городах систему используют для наблюдения за парковкой у дома, где оставлена машина, особенно если окна выходят на другую сторону. Еще одна полезная функция – наблюдение за домашними животными и детьми, когда взрослых нет в квартире, - рассказывает Татьяна Обрядина.

Поверить записи с камер видеонаблюдения можно прямо с телефона. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Помимо этого в систему «Умного дома» также входят датчики, которые среагируют на возгорание, утечку газа или потоп. Такой уровень вовлеченности в то, что происходит в помещении, важен не только на случай командировки или отпуска, но и ежедневно. А для тех, кто любит комфорт, подойдут другие функции системы, например, дистанционное включение теплого пола, включение и отключение лапочек и электроприборов. Так что вечный вопрос, а выключен ли утюг, решить теперь просто. К слову, северяне придумывают для «Умного дома» интересные применения. Например, был случай, когда мужчина через видеокамеры наблюдал за идущим в его квартире ремонтом и даже общался с рабочими через встроенный в устройство динамик.

Каждого клиента в «Ростелекоме» готовы проконсультировать о месте установки оборудования, количестве необходимых устройстве и тарифе. Курьер доставит технику прямо на дом, а при необходимости специалисты помогут с монтажом. Приобрести технику можно как сразу, так и в рассрочку. Также сервис с каждым годом совершенствуется. Например, в 2022-м были доработаны уведомления о движении, и теперь владельцам домашних животных приходит меньше сообщений. Удобнее стали плейер и авторизация – последняя стала занимать меньше времени, и разным членам семьи теперь удобнее заходить в аккаунт.

- Установить систему наружного видеонаблюдения стало одним из лучших наших решений. Теперь думаем, что надо поставить третью камеру, - добавляет Ольга Иванова.

В каждой двадцатой семье Мурманской области есть система «Умный дом» от «Ростелекома». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

К слову, техника может работать в температурном диапазоне от -40 до +40 градусов. Так что заполярную погоду выдержит.

- Качество устройства тоже высокое, все данные надежно защищены. За годы моей работы в компании утечек персональной информации не было, даже в прошлом году, когда многие сервисы испытали серьезную нагрузку и столкнулись с рисками, - отметила Татьяна Обрядина. – Я свою жизнь без «Умного дома» уже не представляю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru