Жильцы дома на улице Миронова в Мурманске трое суток живут без холодной воды

В Мурманске у жителей дома №1 на улице Миронова уже третий день как нет холодной воды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманске у жителей дома №1 на улице Миронова уже третий день как нет холодной воды. После жалоб в соцсетях прокуратура Ленинского округа города начала проверку.

- Будет устанавливаться соблюдение требований жилищного законодательства, в том числе, в деятельности управляющей организации и аварийных служб, - сообщили в ведомстве.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

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