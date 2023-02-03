В Мурманске моряка осудили за хранение запрещенной книги

В Мурманске осудили моряка, который хранил запрещенную литературу. Фото: Антон ФОКИН

В Мурманске осудили моряка, который хранил запрещенную литературу. В сентябре 2022 года сотрудники таможни обнаружили на судне книгу, принадлежащую мужчине, которая внесена в Федеральный список экстремистских материалов.

- При этом пассажирская таможенная декларация не заполнялась и не подавалась, о наличии товаров, запрещенных к перевозке через границу ЕАЭС, и о товарах, подлежащих обязательному письменному декларированию, им не заявлялось, - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Мурманска.

Свою вину моряк признал и пояснил, что не знал о том, что книга является запрещенной. Мужчину признали виновным по части 1 ст. 16.2 КоАП РФ и конфисковали книгу.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

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