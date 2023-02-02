В Мурманске появились новые камеры видеофиксации нарушений ПДД

В Мурманске установили новые камеры фото и видеофиксации нарушений ПДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске установили новые камеры фото и видеофиксации нарушений ПДД. Они появились на наиболее аварийно-опасных участках дорог.

Дорожные камеры появились на улице Ломоносова - линия освещения №13 Юг и линия освещения №17 Север. Также их установили на проспекте Ленина, в районе дома № 53 и у дома №62/11.

Комплексы фото- и видеофиксации должны повысить безопасность дорожного движения, снизить аварийность на дорогах.

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