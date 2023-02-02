В Мурманской области объединят квитанции за капремонт, электроэнергию и обращение с ТКО

Счет за обращение с ТКО теперь будет приходить в квитанции от «АтомЭнергоСбыт». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Жителям Мурманской области будет приходить на одну квитанцию меньше. Теперь начисления на капремонт будут прописывать в квитанции от «АтомЭнергоСбыт» с счетами за электроэнергию и обращение с ТКО. Реквизиты при этом не поменяются.

- По вопросам расчета взносов на капитальный ремонт можно обратиться в филиал «АтомЭнергоСбыт» в Мурманске по телефонам (8152) 69-26-42 (с понедельника по четверг с 08.00-18.00; в пятницу 08.00-17.00, без перерыва; суббота, воскресенье – выходной) либо на адрес электронной почты voproskr@murmansk.atomsbt.ru, - сообщили в министерстве строительства Мурманской области.

Напомним: в Мурманске с 1 февраля подняли цены за проезд в общественном транспорте. Одна поездка теперь стоит 40 рублей для тех, у кого нет Единой карты жителя Мурманской области, и 37 рублей для тех, у кого она есть.

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