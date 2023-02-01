Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел встречу с Леонидом Михельсоном

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел рабочую встречу с председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел рабочую встречу с председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном.

- Благодаря тому, что Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений создается именно в Мурманской области, совокупные поступления в бюджет (включая платежи подрядчиков) за три года составили почти 5,5 миллиарда рублей, - сообщил Андрей Чибис.

Компания поддержит ряд проектов в Мурманской области. Например, для ФМБА №120 в ЗАТО Александровск приобретут две машины скорой помощи, в 2023 году начнется реконструкция здания бывшего кинотеатра «Родина», продолжается преображений помещений МГТУ.

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