В Мурманске неизвестный мужчина разбил несколько припаркованных автомобилей

Владелец одной из машин написал заявление в полицию. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Ночью 1 февраля мужчина устроил дебош в одном из мурманских дворов. Так, неизвестный разбил стекла на нескольких автомобилях. Инцидент произошел на улице Героев Рыбачьего, 35/2 и попал на камеры видеонаблюдения.

- Гражданин был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, - отметили в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

По данному факту было написано заявление в полицию. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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