В Мурманске появятся новые запрещающие дорожные знаки

Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В администрации Мурманска предупреждают водителей об установке новых дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена». Они появятся с 1 марта вдоль территории здания на улице Подгорной, 56.
- Изменения организации дорожного движения проводятся в целях безопасности, - отметили в мэрии.
Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД.
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