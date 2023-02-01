В Мурманске появятся новые запрещающие дорожные знаки

Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В администрации Мурманска предупреждают водителей об установке новых дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена». Они появятся с 1 марта вдоль территории здания на улице Подгорной, 56.

- Изменения организации дорожного движения проводятся в целях безопасности, - отметили в мэрии.

Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД.

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