Североморску и Заозерску планируют присвоить звание «Город морской доблести»

Предложение рассмотрят на заседании профильного комитета в Мурманской областной Думе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На заседании профильного комитета в Мурманской областной Думе рассмотрят предложение о присвоении Североморску и Заозерску почетного звания «Город морской доблести». Об этом сообщил спикер регионального парламента Сергей Дубовой на встрече с депутатом Госдумы Татьяной Кусайко.

- Татьяна Кусайко отметила большой вклад Североморска и Заозерска в укрепление обороноспособности страны и высказала всестороннюю поддержку этой значимой инициативе, способствующей сохранению исторической памяти, - сообщили в облдуме.

Напомним: вице-премьер Денис Мантуров отметил почетной грамотой Минпромторга России министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяну Русскову.

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