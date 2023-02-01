Полиция начала проверку после отравления енота в тайм-кафе Мурманска

Сейчас Урсула находится в очень тяжелом состоянии. Фото: vk.com/enotopolis

В тайм-кафе «Енотополис» в Мурманске пострадало один из животных. Енот Урсула съела отраву, предположительно, крысиный яд, которую принес один из посетителей. Происшествием заинтересовались в правоохранительных органах.

- По информации, опубликованной в сети Интернет, об отравлении енота одним из посетителей тайм-кафе, сотрудниками полиции проводятся мероприятия для установления всех обстоятельства случившегося, - сообщил официальный представитель УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Сейчас Урсула находится в очень тяжелом состоянии.

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