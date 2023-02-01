Военнослужащие Северного флота спасли в Атлантическом океане путешественника из Франции

Спасенному путешественнику оказали первую помощь, по просьбе иностранца его доставят в ближайший порт. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Военнослужащие Северного флота, которые пересекали Атлантику на боевых кораблях во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», спасли жителя Франции, чья яхта пошла ко дну. Тот отправился в путешествие вместе со своей собакой и потерпел бедствие.

Зафиксировав сигнал, на помощь мужчине, отклонившись от своего маршрута движения, поспешил экипаж среднего танкера «Кама».

- На яхту была высажена досмотровая группа, которая подняла на борт российского танкера француза с личными вещами и его собаку, - сообщили в Минобороны РФ.

Спасенному путешественнику оказали первую помощь, по просьбе иностранца его доставят в ближайший порт.

Напомним: фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» отработал применение гиперзвукового ракетного оружия. В начале января он отправился в дальний морской поход по Атлантическому, Индийскому океанам и Средиземному морю.

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