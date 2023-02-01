В Мурманской области водитель пытался дать взятку в 95 тысяч рублей сотрудникам ДПС

Суд приговорил злоумышленника к выплате миллиона рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, которого обвиняли по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение незаконного бездействия).

22 сентября его остановили за рулем Mercedes на 1362 километре трассы «Кола» - сотрудники ГИБДД проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Оказалось, что у водителя нет прав - их его лишили ранее.

Мужчина пытался уговорить госавтоинспекторов не составлять в его отношении протокол и намекал на то, что готов заплатить за это. Хоть сотрудники ДПС и предупреждали северянина об ответственности, тот все равно попытался передать 95 тысяч рублей.

- Деньги он демонстративно положил под сумку, располагавшуюся на заднем сиденье служебного автомобиля. Сотрудники полиции, понимая преступные намерения водителя, взятку не приняли и сообщили о случившемся в дежурную часть отдела полиции, после чего закрыли служебный автомобиль для сохранения следов преступления до прибытия следственно-оперативной группы, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Суд приговорил злоумышленника к выплате миллиона рублей.

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