Отряд боевых кораблей Северного флота спас француза и его собаку в Атлантическом океане

Иностранец отправился в одиночное путешествие на яхте и потерпел бедствие. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Атлантическом океане военнослужащие Северного флота на боевых кораблях во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» спасли француза, который чуть не утонул на яхте.

Оказалось, что гражданин Франции Лукас Монтеу совершал одиночное плавание в Атлантике. Во время шторма на судне вышло из строя рулевое устройство, стала поступать вода. После неудачной попытки устранить неисправности он подал сигнал бедствия.

Экипаж среднего танкера «Кама» для оказания помощи отклонился от маршрута движения и направился в район аварии.

- На яхту была высажена досмотровая группа, которая подняла на борт российского танкера одного человека с личными вещами и его собаку, - сообщили в Минобороны РФ.

Спасенному путешественнику оказали первую помощь, по просьбе иностранца его доставят в ближайший порт.

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