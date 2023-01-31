Себестоимость поездки в общественном транспорте Мурманска составляет 56 рублей

Прогнозируется, что в дальнейшем себестоимость перевозок может вырасти не менее, чем на 10%. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 февраля цены на проезд в общественном транспорте Мурманска вырастут до 40 рублей, при том, что себестоимость перевозки пассажиров дороже - в среднем 56 рублей. Только затраты по топливу в прошлом году составили более 100 миллионов рублей.

В АО «Электротранспорт» рассказали, что эту разницу в 16 рублей компенсирует правительство региона, поэтому предприятие убытков не терпит.

- Заключаются контракты на маршруты и часть затрат оплачивается за счет бюджета Мурманской области, - поделился с «КП»-Мурманск» гендиректор предприятия Сергей Коробков.

Прогнозируется, что в дальнейшем себестоимость перевозок может вырасти не менее, чем на 10%. Все зависит от того, сколько будут стоить запчасти и другие материалы.

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