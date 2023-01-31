В трех городах Мурманской области появятся уникальные пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ»

В Мурманской области продолжают создавать уникальные общественные пространства в рамках концепции «СОПКИ». Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

В Мурманской области продолжают создавать уникальные общественные пространства в рамках концепции «СОПКИ». Так, в трех городах - Мурманске, ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск - появятся новые площадки под названием «СОПКИ.СЕМЬЯ».

- Здесь можно будет отдохнуть, обсудить с такими же мамами вопросы, касающиеся воспитания или ухода за ребенком, получить консультацию специалиста или поучаствовать в семейном мероприятии, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Пространства позволят также получить социальную поддержку заполярным семьям. В новых пространствах специалисты из различных сфер смогут оказывать индивидуальные и групповые консультации по самым разным вопросам. Проект реализуется в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

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