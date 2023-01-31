Администрацию Мурмашей обязали выплатить компенсацию морального вреда покусанной собаками девочке

Судебный акт вступил в законную силу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жительница Мурмашей обратилась в прокуратуру Кольского района, рассказав, что на ее 16-летнюю дочь напали бездомные собаки, из-за чего девочка получила множественные раны обеих голеней.

Администрация муниципалитета не торопилась выплачивать ребенку компенсацию морального вреда, и прокуратура подала иск в суд, чтобы взыскать средства с мэрии.

- Не согласившись с решением суда, администрация Мурмашей обжаловала его в апелляционном порядке, однако жалоба оставлена судебной коллегией Мурманского областного суда без удовлетворения, - сообщает прокуратура региона.

Судебный акт вступил в законную силу.

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